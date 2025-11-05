Ричмонд
Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область

Президент России Владимир Путин предложил заместителю главы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Кремле.

Королев заявил, что готов.

Новость дополняется.