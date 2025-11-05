Путин: Наша общая задача — расширять возможности для занятий спортом

Президент России Владимир Путин назвал приоритетом увеличение доступности спорта для всех граждан. С таким заявлением он обратился к участникам XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Самаре.
Глава государства подчеркнул, что форум традиционно служит авторитетной площадкой для профессионального диалога специалистов мирового спорта. Основной темой нынешних дискуссий стали вопросы развития массового и детско-юношеского спорта. Путин отметил, что Россия готова делиться своим богатым опытом в этой сфере с международными партнерами.
Было отмечено, что сегодня более 80 миллионов россиян регулярно занимаются физкультурой. Президент указал на важность продолжения работы по созданию современной спортивной инфраструктуры, популяризации любительских соревнований и поддержки адаптивного спорта. Владимир Путин выразил уверенность, что инициативы форума будут реализованы на практике.
Ранее Владимир Путин рассказывал, что сам ежедневно уделяет физической активности около полутора часов, чтобы оставаться в хорошей форме и чувствовать себя бодро.