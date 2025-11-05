Путин: Наша общая задача — расширять возможности для занятий спортом

Было отмечено, что сегодня более 80 миллионов россиян регулярно занимаются физкультурой. Президент указал на важность продолжения работы по созданию современной спортивной инфраструктуры, популяризации любительских соревнований и поддержки адаптивного спорта. Владимир Путин выразил уверенность, что инициативы форума будут реализованы на практике.