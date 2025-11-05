Путин определился, кто возглавит Тверскую область, которая жила без губернатора с конца сентября

«Виталий Иванович, вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств, антимонопольная служба. Она во всех секторах экономики работает, во всех регионах страны, и у вас все получается. Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Вы готовы к этой работе?» — спросил Путин у Королева. Тот ответил утвердительно. Информацию передает telegram-канал Кремля.