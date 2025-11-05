Ричмонд
Путин назначил нового врио губернатора Тверской области

Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области.

Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».

Путин и Королев провели встречу, на которой президент предложил замглавы ФАС занять новую должность.

«Виталий Королёв назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Соответствующий Указ подписал президент», — говорится в сообщении.

Королеву 45 лет, он родился в Крансоярске. 20 октября 2015 года он вступил в должность заместителя руководителя ФАС России.