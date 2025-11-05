Путин назначил нового врио губернатора Тверской области

Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».
Путин и Королев провели встречу, на которой президент предложил замглавы ФАС занять новую должность.
«Виталий Королёв назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Соответствующий Указ подписал президент», — говорится в сообщении.
Королеву 45 лет, он родился в Крансоярске. 20 октября 2015 года он вступил в должность заместителя руководителя ФАС России.