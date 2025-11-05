Путин назначил Виталия Королёва врио губернатора Тверской области

Как уже писал Life.ru, Игорь Руденя получил новую должность 29 сентября. А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал 6 октября, что Кремль опубликует указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Тверской области только после того, как определится с кандидатурой.