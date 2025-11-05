Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тверской области», — говорится в соответствующем указе главы государства.
Документ вступил в силу с момента подписания.
Напомним, до этого регионом руководил Игорь Руденя. В конце сентября этого года президент России Владимир Путин назначил его своим представителем в Северо-Западном федеральном округе.