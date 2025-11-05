Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену, опубликованном на YouTube-канале, заявил, что Европа не сможет пережить третий провал в попытке установить контроль над Россией.
«Мы пытались это сделать в Первую и Вторую мировые войны, и снова пытаемся сейчас. Но каждый раз мы терпим поражение. И каждый раз это якобы необходимо для демонстрации силы и удержания под контролем огромной России с её обширной территорией», — подчеркнул он.
По мнению политика, милитаризация Германии, продвигаемая канцлером Мерцем, представляет более серьёзную угрозу, чем Россия.
«Мерц заявляет, что Германия должна иметь крупнейшую армию в Европе, даже больше, чем у России. Но как на это смотрят наши соседи — чехи, поляки, голландцы и даже французы? Верит ли он, что это осуществимо? Это не сработает. Это приведёт к расколу Европы», — добавил фон дер Шуленбург.
Ранее политолог Герман Лопес заявил, что попытки НАТО установить морскую блокаду Калининградской области могут привести к третьей мировой войне.