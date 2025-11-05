США предложили снять санкции с президента Сирии перед его встречей с Трампом: проект резолюции внесен в СБ ООН

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин подчеркнул дружеский характер отношений между Россией и Сирией во время встречи с Ахмедом аш-Шараа. По словам лидера РФ, между странами сложились особые связи, которые развиваются уже более 80 лет. Дипломатические отношения были установлены в 1944 году и с тех пор взаимодействие всегда строилось на принципах дружбы и уважения.