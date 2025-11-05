США предложили снять санкции с президента Сирии перед его встречей с Трампом: проект резолюции внесен в СБ ООН

Соединенные Штаты Америки внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий снятие санкционных ограничений с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный документ.
Планируется, что уже в понедельник сирийский лидер должен провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.
Согласно тексту инициативы, также предлагается отменить санкции в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. В настоящее время точная дата вынесения документа на голосование не определена. Для принятия резолюции потребуется не менее девяти голосов членов Совбеза при условии, что ни один из постоянных членов — Россия, Китай, США, Франция и Великобритания — не воспользуется правом вето.
Как отмечает агентство, Вашингтон на протяжении нескольких месяцев призывает международное сообщество ослабить санкционное давление на Сирию.
Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин подчеркнул дружеский характер отношений между Россией и Сирией во время встречи с Ахмедом аш-Шараа. По словам лидера РФ, между странами сложились особые связи, которые развиваются уже более 80 лет. Дипломатические отношения были установлены в 1944 году и с тех пор взаимодействие всегда строилось на принципах дружбы и уважения.