Вооруженные силы Украины активно усиливают оборону и перебрасывают дополнительные подразделения в район Сум, где российские войска продолжают формирование буферной зоны. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
В регионе отмечается значительное сосредоточение украинских сил, при этом в населенных пунктах остается большое количество мирных жителей, рассказал он.
«Они [ВСУ] пытаются укрепляться, создают линию обороны, они знают, что мы идем. Пока одни “пытаются наступать”, чтобы нас тормознуть, другие там создают линию обороны и заводят резервы», — отметил один из командиров «Ахмата».
«Аид» подчеркнул, что украинское командование стремится сдержать продвижение российских подразделений и предотвратить дальнейшее расширение зоны контроля ВС РФ, но терпит поражение.
Ранее KP.RU сообщал, что российские подразделения нанесли результативный удар по важному объекту ВСУ в Сумском направлении. По данным Минобороны РФ, в ходе операции барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил радиолокационную станцию дальнего действия П-18.