Разведка Южной Кореи измерила пульс лидеру КНДР Ким Чен Ыну

В докладе также отмечается, что риск повышенного кровяного давления, который ранее был высок, снизился. При этом способ получения этих медицинских сведений остаётся нераскрытым.
«Мы понимаем, что серьёзных проблем со здоровьем у Кима нет. Он может без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном и посещать различные мероприятия», — заявили в разведке.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог согласовать встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в этот раз. Трамп вошёл в историю как первый действующий президент Америки, встретившийся с лидером Северной Кореи. Их переговоры проходили в 2018 году в Сингапуре, в 2019 году в Ханое, а также в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.
