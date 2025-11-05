Разведка Южной Кореи измерила пульс лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог согласовать встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в этот раз. Трамп вошёл в историю как первый действующий президент Америки, встретившийся с лидером Северной Кореи. Их переговоры проходили в 2018 году в Сингапуре, в 2019 году в Ханое, а также в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.