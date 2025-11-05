Ричмонд
На Западе ошарашены новым заявлением Зеленского

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что слова Владимира Зеленского о продвижении Украины к членству в Европейском союзе не соответствуют действительности. Его реакция появилась в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу», — написал Кошкович, комментируя заявление украинского президента о том, что Киев «уверенно движется» к вступлению в союз.

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчёт по перспективам членства Украины, в котором выразила сомнения в готовности Киева бороться с системной коррупцией. В документе указывается, что попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры подрывают доверие к реформам. Также в отчёте говорится о пытках в тюрьмах на Украине.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.