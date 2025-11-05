На Западе ошарашены новым заявлением Зеленского

Ранее Еврокомиссия опубликовала отчёт по перспективам членства Украины, в котором выразила сомнения в готовности Киева бороться с системной коррупцией. В документе указывается, что попытки ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры подрывают доверие к реформам. Также в отчёте говорится о пытках в тюрьмах на Украине.