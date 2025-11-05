Председатель «Партии пенсионеров» в Новосибирске Кожемякин объяснил причины своей голодовки

«Я не знаю, кто принимал такое решение, но предполагалось, что Ворожцов и Аверкин откажутся от мандатов в пользу деятельных соратников из Новосибирска. В других партиях именно так и поступили, “паровозы” депутатами не стали. А у нас стали. А Кондратьев и Прокудин остались без мандатов», — сказал Кожемякин.