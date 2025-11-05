Председатель «Партии пенсионеров» в Новосибирске Кожемякин объяснил причины своей голодовки

Председатель новосибирского регионального отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин объявил голодовку, которая началась 5 ноября. В эксклюзивном комментарии для Сиб.фм политик объяснил, что толкнуло его на этот шаг.
По его словам, произошло следующее: залетные «кандидаты-паровозы» неожиданно для новосибирских соратников не стали уступать свой мандат, чтобы по партийным спискам депутатами стали люди, которые не вели предвыборную агитацию, не тратили денег, и не имеют отношения к Новосибирской области.
«При распределении мандатов, на мой взгляд, произошла такая ситуация, достаточно несправедливая в отношении некоторых кандидатов, Которые и работали во время избирательной кампании, и внесли серьезные финансовые ресурсы. Речь о крупных бизнесменах Алексее Прокудине и Сергее Кондратьеве. Они потратили деньги и силы, но их по факту прокати с мандатом», — объясняет Кожемякин.
По словам политика, изначально обещанные Прокудину и Кондратьеву мандаты получили Владимир Ворожцов и Александр Аверкин.
«Я не знаю, кто принимал такое решение, но предполагалось, что Ворожцов и Аверкин откажутся от мандатов в пользу деятельных соратников из Новосибирска. В других партиях именно так и поступили, “паровозы” депутатами не стали. А у нас стали. А Кондратьев и Прокудин остались без мандатов», — сказал Кожемякин.
Политик заявил о том, что уже съездил в Москву, чтобы попытаться решить этот вопрос с сопартийцами на высшем уровне. Однако Кожемякин поддержки не нашёл, вернувшись ни с чем. Поэтому он решил объявить голодовку.
«Голодовка началась с сегодняшнего дня. Никакой пищи, только вода», — говорит Кожемякин.
Для политика это не первая акция голодовки. В 2023 году он подобным образом выражал протест, требуя повышения пенсионных выплат, детских пособий и минимального размера оплаты труда.
1 ноября областной суд отклонил иск к «Российской партии пенсионеров» о снятии с выборов в Заксобрание Новосибирской области. Этого добивались их конкуренты из «Справедливой России».