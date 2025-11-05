Сотрудников Минпросвещения привлекли к ответственности после госаудита в Казахстане

К дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица и сотрудники Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра «Дарын». В феврале текущего года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования.
В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования
В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены: заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК, ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина, проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата, проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова, проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы, декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.
Также к дисциплинарной ответственности привлечены специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова и руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра «Дарын».