Сотрудников Минпросвещения привлекли к ответственности после госаудита в Казахстане

Должностных лиц в сфере образования привлекли к дисциплинарной ответственности после госаудита, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты РК.

Источник: Nur.kz

К дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица и сотрудники Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра «Дарын». В феврале текущего года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования.

В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и т. д. «В этой связи ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства», — заявили в палате.

В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены: заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК, ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина, проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова, проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата, проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова, проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы, декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

Также к дисциплинарной ответственности привлечены специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова и руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра «Дарын».