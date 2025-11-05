СМИ: Украина введет срочные военные контракты для пополнения армии

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в рамках новой системы солдаты смогут подписывать срочные контракты сроком от одного до пяти лет. Он добавил, что новая система призыва не заменит мобилизацию, однако боец, который подпишет контракт на два года и более, получит отсрочку на один год от будущей мобилизации после его окончания.