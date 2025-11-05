Курганский департамент АПК усилился чиновницей из округа

Информация о назначении подтверждается справочными данными ведомства. В администрации округа Микова работала с 2018 года. Карьера чиновника начиналась с должности ведущего специалиста в отделе по управлению муниципальным имуществом. Также чиновница входила в кадровый резерв департамента экономического развития Курганской области в управлении развития рыночной инфраструктуры.