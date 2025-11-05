Тверская область, более месяца жившая без губернатора, получит нового главу: кто такой Виталий Королев

Виталий Королев, родившийся в 1980 году в Красноярске, является высокообразованным специалистом с тремя высшими образованиями, ученой степенью кандидата экономических наук и званием доцента. Его профессиональный путь начался в энергетической и нефтяной отраслях, а с 2005 года он связал свою карьеру с Федеральной антимонопольной службой, где последовательно занимал ключевые позиции и в настоящее время является заместителем руководителя. Параллельно с государственной службой он возглавил кафедру антимонопольного регулирования в МГИМО. Кроме того, врио Тверской области Виталий Королев — является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов», которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).