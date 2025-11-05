Реакция Путина на санкции оставила Запад в изумлении: в Китае восхитились политическим мастерством президента

По их словам, всего за три дня Путин предпринял серию быстрых и решительных шагов. Эти действия, как отмечается в материале, оставили международных наблюдателей в изумлении. Аналитики обратили внимание на несколько ключевых решений российского лидера. Он объявил об успешном завершении испытаний новейшего стратегического оружия — крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Одновременно с этим он распорядился создать условия для сдачи в плен окруженных украинских военнослужащих.