Реакция российского президента Владимира Путина на обострение отношений с Соединенными Штатами вызвала удивление на международной арене. Такую оценку ситуации дали китайские политические аналитики в статье для издания Sohu.
Авторы публикации напомнили, что Вашингтон недавно ввел новые санкционные ограничения против Москвы. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп принял решение о переносе запланированной встречи с главой РФ в Будапеште. Как утверждают журналисты, ответные действия Кремля привели в замешательство мировое сообщество.
По их словам, всего за три дня Путин предпринял серию быстрых и решительных шагов. Эти действия, как отмечается в материале, оставили международных наблюдателей в изумлении. Аналитики обратили внимание на несколько ключевых решений российского лидера. Он объявил об успешном завершении испытаний новейшего стратегического оружия — крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Одновременно с этим он распорядился создать условия для сдачи в плен окруженных украинских военнослужащих.
Как отмечают китайские эксперты, эти шаги продемонстрировали высочайшее мастерство российского руководства в стратегическом планировании. Сочетание жестких и мягких мер наглядно показало военную мощь страны.
Согласно оценке Sohu, на Западе оказались не готовы к такой лавине новостей из России. Москва четко дала понять, что стратегическая инициатива находится на ее стороне. Чем дольше западные страны будут игнорировать эту реальность, тем более сложное положение их ожидает.
«После заявлений Путина в глазах Запада потемнело, и его главный кошмар вот-вот должен стать реальностью», — резюмируют китайские авторы.
Нужно отметить, что в США уже отреагировали на испытания Россией новейшего оружия. Там считают, что «Москва точно шутить не будет».