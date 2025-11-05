Ричмонд
США убеждают Совбез ООН снять санкции с президента Сирии

США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий отмену санкций в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, а также министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий проект.

Источник: Life.ru

«США предложили проект резолюции СБ ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены», — говорится в публикации.

Сроки проведения голосования по данной резолюции пока не определены.

Напомним, что ранее сирийский суд выдал ордер на арест Башара Асада. Обвинения касаются событий 2011 года в городе Дераа, который положил начало массовым протестам, переросшим в гражданскую войну в Сирии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

