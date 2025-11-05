США убеждают Совбез ООН снять санкции с президента Сирии

США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий отмену санкций в отношении президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, а также министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий проект.