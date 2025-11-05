США убеждают Совбез ООН снять санкции с президента Сирии

«США предложили проект резолюции СБ ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены», — говорится в публикации.
Сроки проведения голосования по данной резолюции пока не определены.
Напомним, что ранее сирийский суд выдал ордер на арест Башара Асада. Обвинения касаются событий 2011 года в городе Дераа, который положил начало массовым протестам, переросшим в гражданскую войну в Сирии.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.