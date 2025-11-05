Ричмонд
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов

Тверская область требует дополнительного внимания, отметил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин назвал Тверскую область важным и непростым регионом.

«Это один из значимых и ключевых регионов. Один из центральных субъектов. С непростыми вопросами, требующими дополнительного внимания и решений. Это сердце русской земли», — отметил глава государства в разговоре с Виталием Королёвым.

В среду Путин издал указ о назначении Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. До этого он занимал должность заместителя главы ФАС.

29 сентября Путин подписал указ о досрочном уходе губернатора Тверской области Игоря Рудени, который был назначен новым полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.