Губернатором штата Вирджиния впервые станет женщина, она уже празднует победу

Кандидат-демократ Эбигейл Спанбергер заявила о своей победе на выборах губернатора штата Вирджиния. Об этом она сказала, выступая во вторник в Ричмонде.

Источник: Life.ru

«Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором содружества Вирджиния», — сказала она на церемонии.

Хотя официальный подсчёт голосов ещё продолжается, ведущие американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым у республиканки Уинсом Эрл-Сир нет шансов переломить исход.

Спанбергер, считавшаяся фаворитом кампании, сменит на посту республиканца Гленна Янгкина и станет первой женщиной-губернатором в истории штата. Её победа укрепит позиции демократов. До участия в губернаторской гонке Спанбергер представляла Вирджинию в Палате представителей Конгресса США. Ранее она служила в ЦРУ, занимаясь вопросами контртерроризма и предотвращения распространения ядерного оружия.

Кстати, на выборах на пост мэра Нью-Йорка сейчас тоже лидирует представитель Демократической партии США Зохран Мамдани. При этом на втором месте с 40 процентами голосов располагается ещё один демократ. Явка достигает двух миллионов человек.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

