Трамп обратится к сенаторам-республиканцам в ходе завтрака

Белый дом опубликовал расписание, из которого следует, что президент США Дональд Трамп проведет завтрак с сенаторами-республиканцами, в ходе которого обратится к ним с речью.
Трамп пообщается с республиканцами в государственной столовой. Речь предположительно будет посвящена продолжающемуся шатдауну, продолжительность которого уже достигла рекорда.
Шатдаун был объявлен 1 октября. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Дональда Трампа. Трамп также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.
