Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обратится к сенаторам-республиканцам в ходе завтрака

Белый дом опубликовал расписание, из которого следует, что президент США Дональд Трамп проведет завтрак с сенаторами-республиканцами, в ходе которого обратится к ним с речью.

Белый дом опубликовал расписание, из которого следует, что президент США Дональд Трамп проведет завтрак с сенаторами-республиканцами, в ходе которого обратится к ним с речью.

Трамп пообщается с республиканцами в государственной столовой. Речь предположительно будет посвящена продолжающемуся шатдауну, продолжительность которого уже достигла рекорда.

Шатдаун был объявлен 1 октября. Предыдущий рекорд в 35 дней был установлен во время первого президентского срока Дональда Трампа. Трамп также стал рекордсменом по суммарной продолжительности шатдаунов за время правления.

Читайте материал «Тульские ученые создали жаростойкий пластик из растений, безопасный для планеты».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше