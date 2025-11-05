Ричмонд
Германия направит Украине еще 3 млрд евро

Германия планирует значительно увеличить финансовую поддержку Украины. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает немецкое бизнес-издание Handelsblatt.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Согласно полученным данным, министр финансов Ларс Клингбайль и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступят с инициативой о дополнительном финансировании Украины в размере 3 млрд евро, пишет RTVI. Соответствующая инициатива будет представлена в парламенте во время обсуждения бюджета на 2026 год и увеличит общий объем помощи сверх уже запланированных 8,5 млрд.

Вероятнее всего, дополнительные средства направят на закупку БПЛА, а также на бронетехнику, артиллерию и замену двух ЗРК Patriot.

Источники Handelsblatt заявили, что поддержка Украины будет продолжаться «до тех пор, пока это будет необходимо».

Бундестаг готовится утвердить бюджет ФРГ на 2026 год в ближайшие дни. По данным Handelsblatt, министр финансов Ларс Клингбайль внесет в комитет по бюджету предложение о перераспределении средств, включая изменение финансирования помощи Украине. Члены комитета должны будут согласовать документ до конца следующей недели.

Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены на развитие «инициативы по наращиванию потенциала» правительства ФРГ — ключевого механизма немецкой поддержки Украины. Данный канал финансирования преимущественно используется для военных поставок Киеву, а также для оказания гуманитарной помощи.

Правительство канцлера Мерца уже некоторое время не раскрывает конкретных данных о поставках вооружений для Украины. Однако, как сообщала прошлым летом газета Bild, потребности украинской стороны оцениваются в миллиарды евро.

Объем военной помощи Украине со стороны Германии в 2025 году достиг 8,3 млрд евро, что на 1,2 млрд превышает показатели предыдущего года. Кроме того, в конце мая Берлин и Киев договорились о совместном производстве ракет большой дальности. В рамках укрепления двустороннего сотрудничества Берлин и Киев в конце мая заключили договоренность о совместном производстве ракетных комплексов большой дальности.