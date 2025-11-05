Германия направит Украине еще 3 млрд евро

Объем военной помощи Украине со стороны Германии в 2025 году достиг 8,3 млрд евро, что на 1,2 млрд превышает показатели предыдущего года. Кроме того, в конце мая Берлин и Киев договорились о совместном производстве ракет большой дальности. В рамках укрепления двустороннего сотрудничества Берлин и Киев в конце мая заключили договоренность о совместном производстве ракетных комплексов большой дальности.