Германия направит Украине еще 3 млрд евро

Согласно полученным данным, министр финансов Ларс Клингбайль и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выступят с инициативой о дополнительном финансировании Украины в размере 3 млрд евро, пишет RTVI. Соответствующая инициатива будет представлена в парламенте во время обсуждения бюджета на 2026 год и увеличит общий объем помощи сверх уже запланированных 8,5 млрд.
Источники Handelsblatt заявили, что поддержка Украины будет продолжаться «до тех пор, пока это будет необходимо».
Бундестаг готовится утвердить бюджет ФРГ на 2026 год в ближайшие дни. По данным Handelsblatt, министр финансов Ларс Клингбайль внесет в комитет по бюджету предложение о перераспределении средств, включая изменение финансирования помощи Украине. Члены комитета должны будут согласовать документ до конца следующей недели.
Дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены на развитие «инициативы по наращиванию потенциала» правительства ФРГ — ключевого механизма немецкой поддержки Украины. Данный канал финансирования преимущественно используется для военных поставок Киеву, а также для оказания гуманитарной помощи.
Правительство канцлера Мерца уже некоторое время не раскрывает конкретных данных о поставках вооружений для Украины. Однако, как сообщала прошлым летом газета Bild, потребности украинской стороны оцениваются в миллиарды евро.
Объем военной помощи Украине со стороны Германии в 2025 году достиг 8,3 млрд евро, что на 1,2 млрд превышает показатели предыдущего года. Кроме того, в конце мая Берлин и Киев договорились о совместном производстве ракет большой дальности. В рамках укрепления двустороннего сотрудничества Берлин и Киев в конце мая заключили договоренность о совместном производстве ракетных комплексов большой дальности.