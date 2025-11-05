Москва и Пекин укрепляют союз на фоне внешних вызовов

В День народного единства, 4 ноября, в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры подтвердили неизменный курс Москвы и Пекина на всестороннее укрепление сотрудничества — от экономики до высоких технологий. В ходе переговоров было заявлено о готовности совместно противостоять пересмотру итогов Второй мировой войны, развивать торговлю, расширять авиасообщение и поддерживать инициативы в области искусственного интеллекта. Россия вновь подчеркнула приверженность принципу «одного Китая», а Пекин выразил поддержку усилий Москвы по обеспечению безопасности и суверенитета.