Москва и Пекин укрепляют союз на фоне внешних вызовов

В День народного единства Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине: стороны подтвердили стратегическое партнёрство, обсудили экономику, технологии и совместные инициативы в сфере безопасности.

В День народного единства, 4 ноября, в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры подтвердили неизменный курс Москвы и Пекина на всестороннее укрепление сотрудничества — от экономики до высоких технологий. В ходе переговоров было заявлено о готовности совместно противостоять пересмотру итогов Второй мировой войны, развивать торговлю, расширять авиасообщение и поддерживать инициативы в области искусственного интеллекта. Россия вновь подчеркнула приверженность принципу «одного Китая», а Пекин выразил поддержку усилий Москвы по обеспечению безопасности и суверенитета.

