Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миротворец»* внёс в список «‎мишеней» ещё 17 детей из России и Белоруссии

Скандальный украинский сайт «Миротворец»* внёс в базу данные ещё 17 несовершеннолетних из России и Белоруссии. Опубликованные анкеты новых «‎мишеней» относятся к детям в возрасте от трёх до 16 лет.

Источник: Life.ru

Им приписывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы». Этот сайт подстрекают радикалов устраивать расправы над неугодными киевскому режиму.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. СПЧ потребовал добиться удаления данных несовершеннолетних с сайта. В заявлении комиссии отмечалось, что в базу «Миротворца»* вносятся даже двух- и трёхлетние дети, которых обвиняют в «российской агрессии» и нарушении границ. Совет назвал это «вопиющим случаем» и направил официальный запрос в ООН, ведь всего неделей ранее «Миротворец»* пополнил свою базу данных ещё одной партией маленьких детей. Туда внесли информацию о 25 малышах.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше