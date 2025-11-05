Боец РФ выжил при атаке семи украинских дронов

В Сети появились кадры с российским бойцом, которому удалось выжить при атаке на него семи украинских беспилотников.
Судя по опубликованному видео, дроны ВСУ атаковали российского военного у одной из дорог. Однако военнослужащий РФ смог увернуться от беспилотников противника, умело используя рельеф местности и оказавшееся поблизости дерево.
По информации военных Telegram-каналов, сумевший выжить при атаке дронов боец служит в 1194-м мотострелковом полку. В комментариях к видео российского военного назвали «терминатором».
Ранее сообщалось о бойце ВС РФ, который после подрыва на мине отрезал себе ступню и выжил.