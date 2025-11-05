«Рёнхап»: КНДР отправит в Россию несколько тысяч военных

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР уже направила в Россию около десяти тысяч своих военных, еще около пяти тысяч — в процессе переброски. По данным спецслужб, Пхеньян перебрасывает бойцов в РФ с сентября, а взамен получает от Москвы наработки в области ракетостроения. Утверждается, что северокорейские военные помогут восстановить инфраструктуру в зоне СВО. Они уже участвовали в боях за Курскую область, а в Пхеньяне им пообещали установить памятник.