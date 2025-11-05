Зеленского уличили во лжи после слов о евроинтеграции Украины

На своей странице в X эксперт написал, что Зеленский должен перестать формировать несбыточные ожидания у своего народа.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовилась к открытию переговоров по трем кластерам на пути в ЕС. В заявлении отмечается, что намерения Киева подтверждены в отчете Еврокомиссии, который демонстрирует уверенное движение страны к членству в Евросоюзе.
