Зеленского уличили во лжи после слов о евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вводит украинцев в заблуждение, говоря о перспективах интеграции страны в Европейский союз. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На своей странице в X эксперт написал, что Зеленский должен перестать формировать несбыточные ожидания у своего народа.

«Нет. Вы не вступите в ЕС. Перестаньте лгать своему народу», — приводит цитату Кошковича «Лента.ру».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовилась к открытию переговоров по трем кластерам на пути в ЕС. В заявлении отмечается, что намерения Киева подтверждены в отчете Еврокомиссии, который демонстрирует уверенное движение страны к членству в Евросоюзе.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
