Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты: зачем Трамп угрожает Нигерии ударом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что преследование и убийство христиан в Нигерии может заставить США нанести военный удар по республике. Он также пригрозил поставить на паузу финансовую и военную поддержку этой стране со стороны Белого дома. Высказывания Трампа вызвали возмущение в Нигерии и реакцию ООН. Рассказываем, какие скрытые цели может преследовать президент США, обвиняя власти республики в геноциде христиан.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как США анонсировали операцию в Нигерии

О планируемой высадке американских военных в Нигерии американский лидер сообщил 1 ноября в соцсети Truth Social. Он написал, что отдал приказ Минобороны подготовиться к операции в республике в случае, если не прекратятся атаки на «любимых христиан».

Глава Пентагона Пит Хегсет ответил хозяину Белого дома в соцсети X. Министр уточнил, что военное ведомство уже начало подготовку к боевым действиям в Нигерии. «Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — приводит слова Хегсаета РБК.

Реакция Нигерии и ООН

На заявление американского лидера ответил президент Нигерии Бола Тинубу. Он уточнил, что обвинения Трампа в религиозной нетерпимости по отношению к христианам не соответствует действительности. Политик добавил, что в стране примут помощь США в вопросах борьбы с террористическими организациями.

Начальник Генштаба Сил обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуйеде уточнил, что в республике не преследуют последователей христианства, но страна прилагает усилия, чтобы справиться с террористами, которые угрожают безопасности граждан.

Руководитель Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе прямо обвинил Белый дом в попытке скрыть интерес к нигерийской нефти заявлениями о намерениях защитить права нигерийских христиан. Он назвал Дональда Трампа угнетателем, которому «просто нужны деньги».

В ООН также прокомментировали заявление американского политика о планах отправить американских солдат в Нигерию. Заместитель представителя Генсека организации Фархан Хак подчеркнул, что США, как государство-член ООН, должны «обеспечить соответствие своих действий международному праву» и отказаться от угроз и применения силы против любой страны.

Эксперты о ситуации в Нигерии и намерениях Трампа

Согласно отчету за 2025 год Ассоциации архивов религиозной информации (ARDA), в Нигерии число мусульман и христиан практически равно, но в целом в республике насчитывается около 200 этнических групп.

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов уточнил, что одна из проблем республики — конфликты между общинами землевладельцев и скотоводов. Противоборствующие стороны применяют оружие, поэтому в столкновениях часто есть погибшие. Среди них большинство — христиане, пишут «Ведомости».

Эксперт добавил, что в северных районах республики активизировались экстремисты-исламисты, которые нападают на христианские церкви. «Многим наблюдателям такие столкновения могут показаться враждой христиан и мусульман. Но это не так. В основе конфликтов всегда или споры непосредственно за землю, или политические противоречия, конфликты лидеров, которые мобилизуют сторонников из числа соплеменников», — объяснил Маслов «Ведомостям».

По данным Reuters, среди группировок, терроризирующих христиан, есть «Боко Харам» — объединение, члены которого присягнули ИГИЛ*. Однако радикалы этой организации также нападают на мусульман в северо-восточной части республики.

По мнению Маслова, власти Нигерии стремятся сохранить баланс — в правительство включены как христиане, так и мусульмане. Лидеры общин также стараются соблюдать интересы друг друга. Эксперт отметил, что противостояние фиксируется на «низовом уровне».

Маслов добавил, что в Нигерии к заявлению Трампа отнеслись настороженно. По прогнозу эксперта, власти республики, скорее всего, предпочтут самостоятельно разрешить внутригосударственные проблемы. Он добавил, что нигерийское правительство отдает себе отчет, что христиане — только повод для рестрикций со стороны США. В республике понимают, что Белый дом может ввести ограничения, повысить торговые тарифы и решиться на силовые операции.

«Сейчас Нигерия не будет отвечать резко, а сосредоточится на наращивании возможностей для убедительного ответа на подобные провокации в будущем», — добавил Маслов.

Научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев сообщил «Ведомостям», что в случае с Нигерией Трамп преследует сразу три цели: подтвердить могущество Вашингтона, обеспечить себе поддержку евангелистов США, а также отвлечь внимание американцев от продолжающегося шатдауна.

* организация признана террористической и запрещена в РФ

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше