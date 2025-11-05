Эксперты: зачем Трамп угрожает Нигерии ударом

Как США анонсировали операцию в Нигерии
О планируемой высадке американских военных в Нигерии американский лидер сообщил 1 ноября в соцсети Truth Social. Он написал, что отдал приказ Минобороны подготовиться к операции в республике в случае, если не прекратятся атаки на «любимых христиан».
Глава Пентагона Пит Хегсет ответил хозяину Белого дома в соцсети X. Министр уточнил, что военное ведомство уже начало подготовку к боевым действиям в Нигерии. «Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — приводит слова Хегсаета РБК.
Реакция Нигерии и ООН
На заявление американского лидера ответил президент Нигерии Бола Тинубу. Он уточнил, что обвинения Трампа в религиозной нетерпимости по отношению к христианам не соответствует действительности. Политик добавил, что в стране примут помощь США в вопросах борьбы с террористическими организациями.
Начальник Генштаба Сил обороны Нигерии генерал Олуфеми Олуйеде уточнил, что в республике не преследуют последователей христианства, но страна прилагает усилия, чтобы справиться с террористами, которые угрожают безопасности граждан.
Руководитель Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе прямо обвинил Белый дом в попытке скрыть интерес к нигерийской нефти заявлениями о намерениях защитить права нигерийских христиан. Он назвал Дональда Трампа угнетателем, которому «просто нужны деньги».
В ООН также прокомментировали заявление американского политика о планах отправить американских солдат в Нигерию. Заместитель представителя Генсека организации Фархан Хак подчеркнул, что США, как государство-член ООН, должны «обеспечить соответствие своих действий международному праву» и отказаться от угроз и применения силы против любой страны.
Эксперты о ситуации в Нигерии и намерениях Трампа
Согласно отчету за 2025 год Ассоциации архивов религиозной информации (ARDA), в Нигерии число мусульман и христиан практически равно, но в целом в республике насчитывается около 200 этнических групп.
Эксперт добавил, что в северных районах республики активизировались экстремисты-исламисты, которые нападают на христианские церкви. «Многим наблюдателям такие столкновения могут показаться враждой христиан и мусульман. Но это не так. В основе конфликтов всегда или споры непосредственно за землю, или политические противоречия, конфликты лидеров, которые мобилизуют сторонников из числа соплеменников», — объяснил Маслов «Ведомостям».
По данным Reuters, среди группировок, терроризирующих христиан, есть «Боко Харам» — объединение, члены которого присягнули ИГИЛ*. Однако радикалы этой организации также нападают на мусульман в северо-восточной части республики.
По мнению Маслова, власти Нигерии стремятся сохранить баланс — в правительство включены как христиане, так и мусульмане. Лидеры общин также стараются соблюдать интересы друг друга. Эксперт отметил, что противостояние фиксируется на «низовом уровне».
Маслов добавил, что в Нигерии к заявлению Трампа отнеслись настороженно. По прогнозу эксперта, власти республики, скорее всего, предпочтут самостоятельно разрешить внутригосударственные проблемы. Он добавил, что нигерийское правительство отдает себе отчет, что христиане — только повод для рестрикций со стороны США. В республике понимают, что Белый дом может ввести ограничения, повысить торговые тарифы и решиться на силовые операции.
«Сейчас Нигерия не будет отвечать резко, а сосредоточится на наращивании возможностей для убедительного ответа на подобные провокации в будущем», — добавил Маслов.
Научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев сообщил «Ведомостям», что в случае с Нигерией Трамп преследует сразу три цели: подтвердить могущество Вашингтона, обеспечить себе поддержку евангелистов США, а также отвлечь внимание американцев от продолжающегося шатдауна.
* организация признана террористической и запрещена в РФ