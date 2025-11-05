В МИД рассказали о статусе встречи Путина и Трампа

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал он.
При этом дипломат рассказал, что российская и американская сторона находятся в постоянном контакте, в частности в вопросах безопасности.
Ранее Рябков заявил, что решение о встрече президента Путина и Трампа будет принято после подготовки ее содержания. В частности он отметил, что российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже.