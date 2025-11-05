Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД рассказали о статусе встречи Путина и Трампа

Условия для организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не обеспечены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал он.

При этом дипломат рассказал, что российская и американская сторона находятся в постоянном контакте, в частности в вопросах безопасности.

Ранее Рябков заявил, что решение о встрече президента Путина и Трампа будет принято после подготовки ее содержания. В частности он отметил, что российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше