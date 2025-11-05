Молдова открыла почетное консульство в Квебеке

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Республика Молдова открыла Почетное консульство страны в канадской провинции Квебек, сообщили в диппредставительстве.
Почетным консулом Республики Молдова в Квебеке назначен Серж Малезон, уточнили в посольстве.
«Открытие консульства представляет собой конкретный шаг в укреплении двусторонних отношений между Республикой Молдова и Канадой», — также подчеркнули в диппредставительстве.
Работа консульства нацелена на расширение экономического сотрудничества, продвижению инвестиций и развитию партнёрских отношений между деловыми кругами обеих стран, а также активизации культурных, академических и научных обменов.
«Деятельность Почетного консульства внесет ценный вклад в углубление двусторонних отношений и укрепление мостов дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и провинцией Квебек», — говорится в пресс-релизе посольства.
Посольство подчеркивает, что Серж Малезон станет «активным партнером молдавской общины Квебека» и популяризатором туристического и культурно-художественного имиджа Республики Молдова.
Открытие Почётного консульства направлено на оказание более эффективной поддержки гражданам Молдовы и стимулирование присутствия Молдовы на международной арене.
Молдова поддерживает дипломатические отношения с Канадой с 1992 года, в Квебеке проживает многочисленная молдавская община.