Бельгия назвала три условия поддержки плана изъятия активов РФ

О требованиях Бельгии к ЕК относительно изъятия российских средств для перечисления Киеву в виде кредита 140 млрд евро сообщает издание Politico.
Как пишет «Лента.ру», первым условием Барт де Вевер назвал согласие всех стран Евросоюза на конфискацию российских денег. Он уточнил, что есть государства — члены ЕС, например Венгрия или Словакия, которые могут наложить вето на решение об изъятии средств. Бельгийский премьер добавил, что в случае несогласия даже одной страны будет возможен вариант разморозки российских активов и возвращения их обратно. Politico обращает внимание, что в настоящее время ЕК занимается поиском оснований для отмены права вето.
Вторым условием Бельгии стали финансовые гарантии по кредиту Украине от всех стран Евросоюза. По мнению де Вевера, это необходимо в случае, если Кремль «потребует вернуть свои активы» после урегулирования украинского кризиса или Москва обратится с иском о возврате вложений и суд примет ее сторону. При этом Брюссель требует, чтобы все страны ЕС обязались в случае необходимости возврата активов предоставить выплаты «немедленно».
В-третьих, глава правительства Бельгии уточнил, что Еврокомиссия должна рассмотреть вариант использования текущего бюджета Евросоюза на семь лет как гарантию репарационного займа.
Изъятие российских активов, «замороженных» Европой из-за введения санкций, станет ключевой темой встречи представителей руководства ЕК и кабинета министров Бельгии 7 ноября. Стороны намерены найти решение о конфискации российских финансов, которое бы устроило всех членов ЕС и было бы законным.