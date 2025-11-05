Бельгия назвала три условия поддержки плана изъятия активов РФ

Как пишет «Лента.ру», первым условием Барт де Вевер назвал согласие всех стран Евросоюза на конфискацию российских денег. Он уточнил, что есть государства — члены ЕС, например Венгрия или Словакия, которые могут наложить вето на решение об изъятии средств. Бельгийский премьер добавил, что в случае несогласия даже одной страны будет возможен вариант разморозки российских активов и возвращения их обратно. Politico обращает внимание, что в настоящее время ЕК занимается поиском оснований для отмены права вето.