Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бельгия назвала три условия поддержки плана изъятия активов РФ

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер обозначил критерии, при соблюдении которых его страна примет план Европейской комиссии (ЕК) по конфискации замороженных российских активов для предоставления репарационного займа Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О требованиях Бельгии к ЕК относительно изъятия российских средств для перечисления Киеву в виде кредита 140 млрд евро сообщает издание Politico.

Как пишет «Лента.ру», первым условием Барт де Вевер назвал согласие всех стран Евросоюза на конфискацию российских денег. Он уточнил, что есть государства — члены ЕС, например Венгрия или Словакия, которые могут наложить вето на решение об изъятии средств. Бельгийский премьер добавил, что в случае несогласия даже одной страны будет возможен вариант разморозки российских активов и возвращения их обратно. Politico обращает внимание, что в настоящее время ЕК занимается поиском оснований для отмены права вето.

Вторым условием Бельгии стали финансовые гарантии по кредиту Украине от всех стран Евросоюза. По мнению де Вевера, это необходимо в случае, если Кремль «потребует вернуть свои активы» после урегулирования украинского кризиса или Москва обратится с иском о возврате вложений и суд примет ее сторону. При этом Брюссель требует, чтобы все страны ЕС обязались в случае необходимости возврата активов предоставить выплаты «немедленно».

В-третьих, глава правительства Бельгии уточнил, что Еврокомиссия должна рассмотреть вариант использования текущего бюджета Евросоюза на семь лет как гарантию репарационного займа.

Изъятие российских активов, «замороженных» Европой из-за введения санкций, станет ключевой темой встречи представителей руководства ЕК и кабинета министров Бельгии 7 ноября. Стороны намерены найти решение о конфискации российских финансов, которое бы устроило всех членов ЕС и было бы законным.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше