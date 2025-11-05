СМИ: Минобороны Британии подтвердило передачу Украине всех оставшихся САУ AS-90

Это следует из официального документа, опубликованного по запросу в рамках Закона о свободе информации (FOIA).
Согласно документу, переданные системы соответствуют данным UN ROCA за 2021 год, в которых говорилось, что в арсенале Великобритании было 99 единиц AS-90. Неизвестно, что случилось с 37 гаубицами, которые тогда ожидали утилизации. СМИ предполагают, что их могли использовать в качестве доноров запчастей для ремонта основных систем.
В документе также подтверждается, что Британия поставила Украине 168 боевых разведывательных машин CRV (T), 28 самоходных гаубиц M109 Paladin и 54 буксируемых гаубицы L119 калибра 105 мм. Все они вошли в предыдущие пакеты помощи Киеву, которые только сейчас были официально признаны британской стороной.