СМИ: Минобороны Британии подтвердило передачу Украине всех оставшихся САУ AS-90

Согласно документу, переданные системы соответствуют данным UN ROCA за 2021 год, в которых говорилось, что в арсенале Великобритании было 99 единиц AS-90. Неизвестно, что случилось с 37 гаубицами, которые тогда ожидали утилизации. СМИ предполагают, что их могли использовать в качестве доноров запчастей для ремонта основных систем.