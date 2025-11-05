Ричмонд
Главный предвыборный лозунг ПАС оказался фейком: Оказывается, никто не говорил, что Молдова станет членом Евросоюза в 2028 году — народ неправильно понял

В случае сказочного везения Молдова доберется до ЕС к 2038 году, но это не точно [видео]

Источник: Комсомольская правда

Вы все неправильно поняли.

Выборы прошли, теперь можно говорить правду.

Экс-председатель Конституционного Суда, верный прислужник Майи Санду, Александру Тэнасе заявил, что никто не обещал вступление в ЕС в ближайшие годы, тем более в 2028 году:

Никто не говорил о том, что мы станем членами Европейского Союза в 2028 году!

В 2028 — только завершение переговоров. Потом процесс голосования. Мы же не знаем, с какой скоростью будут голосовать венгры, или те же голландцы.

Например, у румын 10 лет прошло, у хорватов — еще больше!

Вступление — это вопрос, который не подлежит сейчас какому-то временному исчислению!

У людей создаются какие-то ошибочные ожидания, что в 2028 году мы все получим европаспорта и не нужно будет работать! Мы сможем сидеть дома, просто получать зарплату.

Это далеко не так!

В политике есть такой принцип, чтобы получить минимум — предложить невозможное!

Итак: Если переговоры пройдут идеально, то процедура вступления стартует в 2028 году.

А само вступление займёт минимум 10 лет.

Значит в случае сказочного везения это будет 2038 год.

Кстати, почему об этом не предупредили нового премьера Александр Мунтяну, который заявил в парламенте, что готов уйти в почетную отставку, если Молдова не вступит в ЕС к 2028 году.

