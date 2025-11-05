Эксперт предупредил, что блокада Калининграда обернется катастрофой для НАТО

По мнению эксперта, НАТО давно разрабатывает так называемый план «Барбаросса-2», предусматривающий открытие фронта на северо-западе Европы в Польше и Прибалтике. Артамонов считает, что у Альянса в настоящее время недостаточно сил, чтобы навязать России полномасштабный вооруженный конфликт на границе с Калининградской областью.
«Поэтому заявление Кристофера Донахью [генерал НАТО] о том, что он может единовременно уничтожить Калининградскую область, если будет дан приказ, — это хулиганская декларация, с учетом того, что таких сил у Штатов и НАТО нет, ибо встречный ответ фактически уничтожит часть Европы», — заявил Артамонов.
Как отметил эксперт, стратегия Альянса включает создание третьего фронта, предусматривающего сначала изоляцию Балтийского моря, а затем его объединение с Черным морем в общую систему противостояния. Артамонов сообщил, что Запад уже приступил к практической реализации этого замысла, формируя транспортный коридор между Черным и Балтийским морями.
Он также напомнил, что этим летом на территории Калининградской области проводились учения с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, новейшее вооружение, включая комплексы «Орешник», размещено на территории Белоруссии.
Также Артамонов сообщил об организации военного конвоирования в акватории Балтики, уточнив, что речь идет о гражданских судах, которые сопровождают для предотвращения их захвата со стороны НАТО. «Может ли это привести к жесткой конфронтации? Может», — добавил эксперт.
При этом он подверг сомнению эффективность потенциальной блокады Калининградской области. Специалист пояснил, что международное право гарантирует свободу судоходства и использования воздушного пространства, что исключает полную изоляцию региона.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что в НАТО отрабатывают блокирование Калининградской области.