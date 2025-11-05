Новый кабмин закрывает в Кишиневе Русский дом

Он также заявил, что после начала конфликта на Украине, «а также в контексте повторяющихся попыток дестабилизации и постоянных информационных атак Москвы против Республики Молдова, данное соглашение может использоваться как инструмент для продвижения искажённых нарративов со стороны Российской Федерации, представляя угрозу для информационной безопасности Республики Молдова и не только».