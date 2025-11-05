Новый кабмин закрывает в Кишиневе Русский дом

Члены правительства единогласно поддержали проект закона о денонсации молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного 30 октября 1998 года и вступившего в силу 4 июля 2001 года. Инициатором выступил Минкульт.
Зачитывая документ, Жардан заявил, что Российский Центр науки и культуры (РЦНК) финансируется и управляется российским агентством «Россотрудничество» — «структурой, подчинённой напрямую президенту России, находящейся в ведении Министерства иностранных дел РФ и находящейся под международными санкциями».
«Европейский союз квалифицирует “Россотрудничество” как основное государственное агентство, реализующее “мягкую силу” Кремля и его гибридное влияние, в том числе продвигающее так называемую концепцию “Русского мира”, — сказал новый глава Минкульта.
Он также заявил, что после начала конфликта на Украине, «а также в контексте повторяющихся попыток дестабилизации и постоянных информационных атак Москвы против Республики Молдова, данное соглашение может использоваться как инструмент для продвижения искажённых нарративов со стороны Российской Федерации, представляя угрозу для информационной безопасности Республики Молдова и не только».
«Русский культурный центр, по сути, не являлся культурным учреждением — под его прикрытием проводились мероприятия, направленные на подрыв суверенитета Республики Молдова», — заявил Жардан.
Александр Мунтяну поблагодарил главу Минкульта за инициативу, отметив, что она «давно ожидаемая и своевременная».
В Россотрудничестве заявили российским информагентствам, что «следят за развитием событий» вокруг Русского дома в Кишиневе.
В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».
Глава МИД Михаил Попшой уточнил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия РЦНК в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что утверждения о том, что Русской дом в Кишиневе якобы подрывает государственность Молдовы, являются дезинформацией и полным абсурдом. Она подчеркнула, что РЦНК занимается реализацией проектов исключительно гуманитарной, просветительской и образовательной направленности.