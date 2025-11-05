Ричмонд
Новый кабмин закрывает в Кишиневе Русский дом

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Русский центр науки и культуры в Кишиневе не являлся культурным учреждением, там проводились мероприятия, направленные на подрыв суверенитета Республики Молдова, такое заявление сделал на первом заседании нового кабмина под председательством Александра Мунтяну министр культуры Кристиан Жардан, зачитывая решение о закрытии в Молдове «Русского дома».

Члены правительства единогласно поддержали проект закона о денонсации молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, подписанного 30 октября 1998 года и вступившего в силу 4 июля 2001 года. Инициатором выступил Минкульт.

Зачитывая документ, Жардан заявил, что Российский Центр науки и культуры (РЦНК) финансируется и управляется российским агентством «Россотрудничество» — «структурой, подчинённой напрямую президенту России, находящейся в ведении Министерства иностранных дел РФ и находящейся под международными санкциями».

«Европейский союз квалифицирует “Россотрудничество” как основное государственное агентство, реализующее “мягкую силу” Кремля и его гибридное влияние, в том числе продвигающее так называемую концепцию “Русского мира”, — сказал новый глава Минкульта.

Он также заявил, что после начала конфликта на Украине, «а также в контексте повторяющихся попыток дестабилизации и постоянных информационных атак Москвы против Республики Молдова, данное соглашение может использоваться как инструмент для продвижения искажённых нарративов со стороны Российской Федерации, представляя угрозу для информационной безопасности Республики Молдова и не только».

«Русский культурный центр, по сути, не являлся культурным учреждением — под его прикрытием проводились мероприятия, направленные на подрыв суверенитета Республики Молдова», — заявил Жардан.

Александр Мунтяну поблагодарил главу Минкульта за инициативу, отметив, что она «давно ожидаемая и своевременная».

В Россотрудничестве заявили российским информагентствам, что «следят за развитием событий» вокруг Русского дома в Кишиневе.

В феврале 2025 года в Министерстве иностранных дел Молдовы заявили о намерении в одностороннем порядке денонсировать молдавско-российское межправительственное соглашение от 1998 года о создании и функционировании культурных центров и закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) — Русской дом в Кишиневе. В качестве причины МИД упомянул инцидент с обнаружением на территории Молдовы иностранных дронов. Власти республики заявили, что деятельность РЦНК якобы «подрывает государственность Молдовы».

Глава МИД Михаил Попшой уточнил, что Молдова выполнит все юридические процедуры для закрытия РЦНК в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, отметила, что утверждения о том, что Русской дом в Кишиневе якобы подрывает государственность Молдовы, являются дезинформацией и полным абсурдом. Она подчеркнула, что РЦНК занимается реализацией проектов исключительно гуманитарной, просветительской и образовательной направленности.

