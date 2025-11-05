Песков: Россия не получала от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

«Нет, ответ — нет», — отреагировал представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.
