Песков: Россия не получала от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона разъяснений, что именно означали слова президента США Дональда Трампа о возобновлении его страной ядерных испытаний. Также у России нет ясности относительно того, что именно Соединенные Штаты намерены испытывать, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, ответ — нет», — отреагировал представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

