Молдавия отрицает все, что связано с Россией, заявил Песков

Песков: Молдавия продолжает линию отрицания всего, что связано с Россией.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Молдавия продолжает линию отрицания всего, что связано с Россией в ущерб интересам значительной части своего населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения. Это очень плохо. Здесь можно только выразить сожаления», — сказал Песков журналистам, комментируя одобрение правительством Молдавии законопроект для денонсации соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русского дома).

