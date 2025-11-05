Молдавия отрицает все, что связано с Россией, заявил Песков

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения. Это очень плохо. Здесь можно только выразить сожаления», — сказал Песков журналистам, комментируя одобрение правительством Молдавии законопроект для денонсации соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русского дома).