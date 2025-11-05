NYT сообщила о планах ввести срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат

Как отмечает издание, существующая система бессрочных контрактов вызывала опасения у населения, поскольку фактически означала бессрочную отправку на передовую. Новая модель предполагает заключение контрактов ограниченной продолжительности — от одного до пяти лет.
По словам главы минобороны Украины Дениса Шмыгаля, любой солдат, подписавший контракт на два года или более, получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации после завершения срока.
Ранее, 6 июня, украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на украинских военкомов рассказало, что у каждого украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналога военкомата на Украине) существует план по количеству мобилизованных граждан и полученных взяток. Отмечалось, что в случае его невыполнения сотрудников отправляют в боевые подразделения.