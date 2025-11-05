Бочаров собрал Совет по экономическому развитию Волгоградской области

— В ходе сегодняшнего обсуждения считаю важным остановиться на основных направлениях деятельности и задачах органов власти на 2026 год, который согласно всем прогнозам экспертов, будет сопряжён с новыми серьёзными вызовами для мировой экономики и финансово экономической системы. Все это требует от нас не просто реакции на последствия изменения структуры экономики, а проактивной позиции, направленной на купирование проблем и использования новых возможностей, — отметил губернатор.