Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 ноября: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп.

Киев скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск ВСУ.

Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг. Что скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремле отметили интерес иностранных журналистов на предложение Владимира Путина посетить окружение ВСУ.

Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремле сомневаются, что победа противника Трампа на выборах в Нью-Йорке может повлиять на диалог по Украине.

Победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом на Украине.

Комментируя закрытие Русского дома в Кишиневе, Песков отметил, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию всего, что связано с Россией. Это происходит в ущерб самому населению Молдавии.

Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения. Это очень плохо. Здесь можно только выразить сожаления.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия.

Кремль назвал закрытой информацией данные о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон». Путин неоднократно и ранее отмечал госнаградами создателей новых вооружений.

Использование ИИ при подготовке прямой линии обсуждалось с президентом.

5 ноября Владимир Путин проведет очное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Президент России проведет заседание Совета по межнациональным отношениям.

Одно из главных мероприятий, которое проведет президент, — это Совет по межнациональным отношениям. Большое будет мероприятие, много участников совета. В том числе речь пойдет об итогах реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012—2025 годах и о подготовке новой стратегии на период до 2036 года.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

5 ноября глава государства проведет встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым.

