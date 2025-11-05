Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 ноября: главное

Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп.
Киев скрывает бедственное положение войск в Купянске и Красноармейске, отвергнув предложение РФ для посещения СМИ зоны окружения войск ВСУ.
Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг. Что скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах.
В Кремле отметили интерес иностранных журналистов на предложение Владимира Путина посетить окружение ВСУ.
Интерес очень большой, нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать.
В Кремле сомневаются, что победа противника Трампа на выборах в Нью-Йорке может повлиять на диалог по Украине.
Победа Мамдани на выборах в Нью-Йорке не связана с конфликтом на Украине.
Комментируя закрытие Русского дома в Кишиневе, Песков отметил, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию всего, что связано с Россией. Это происходит в ущерб самому населению Молдавии.
Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны, линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения. Это очень плохо. Здесь можно только выразить сожаления.
Развитие системы вооружений РФ должно стать надежным щитом против «горячих голов», потенциально готовых на необдуманные действия.
Кремль назвал закрытой информацией данные о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон». Путин неоднократно и ранее отмечал госнаградами создателей новых вооружений.
Использование ИИ при подготовке прямой линии обсуждалось с президентом.
5 ноября Владимир Путин проведет очное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Президент России проведет заседание Совета по межнациональным отношениям.
Одно из главных мероприятий, которое проведет президент, — это Совет по межнациональным отношениям. Большое будет мероприятие, много участников совета. В том числе речь пойдет об итогах реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012—2025 годах и о подготовке новой стратегии на период до 2036 года.
5 ноября глава государства проведет встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым.