Reuters: новый мэр Нью-Йорка после избрания раскритиковал Трампа

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сразу же после избрания обратился к Дональду Трампу, официально начав битву, которая определит отношения между 34-летним мэром и 79-летним президентом, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во вторник, по итогам первых крупных выборов после возвращения Трампа в Белый дом, демократы одержали три победы и выдвинули новое поколение лидеров, взбодрив Демократическую партию в преддверии выборов в конгресс в следующем году, отмечает Reuters.

Мамдани, выступая после исторической победы перед сторонниками, заявил:

Дональд Трамп, я знаю, что ты сейчас смотришь. У меня для тебя послание из четырех слов: включи звук на максимум!

Зохран Мамдани
мэр Нью-Йорка

Демократ Мамдани сделал противостояние республиканцу Трампу в Нью-Йорке, особенно в отношении иммиграции, ключевым элементом своей предвыборной кампании. Следующие три года станут настоящим испытанием на прочность для нового мэра, считает Reuters.

Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как победить его, так это Нью-Йорк — город, который породил его. И если есть какой-либо способ устрашить деспота, то это ликвидировать те самые условия, которые позволили ему прийти к власти.

Зохран Мамдани
мэр Нью-Йорка

Трамп перед выборами 4 ноября грозился сократить федеральное финансирование Нью-Йорка на миллиарды долларов в случае избрания мэром социалиста-мусульманина Мамдани. «Если у вас в Нью-Йорке правит коммунист… вы тратите впустую деньги, которые мы туда отправляем», — заявил Трамп в воскресенье, рассказывая о том, как республиканцы будут использовать приверженность Мамдани социалистической программе в качестве линии атаки на Демократическую партию.

Мамдани признал, что его победа ставит перед ним непростую задачу по реализации того, что он называет «самой амбициозной программой по преодолению кризиса стоимости жизни, с которым столкнулся» Нью-Йорк с 1940-х годов. Она включает введение налога для самых богатых жителей города и финансово благополучных корпораций, бесплатный проезд на автобусах, заморозку цен на аренду жилья, бесплатное дошкольное образование для всех детей до пяти лет, создание государственных продуктовых магазинов с низкими ценами, строительство тысяч домов с дешевыми квартирами и повышение минимальной заработной платы к 2030 году почти в два раза, до 30 долларов в час.

Тем не менее он дал обещание бороться: «Итак, президент Трамп, слушай меня внимательно: чтобы добраться до любого из нас, тебе придется пройти через всех нас».

