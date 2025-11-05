Reuters: новый мэр Нью-Йорка после избрания раскритиковал Трампа

Мамдани признал, что его победа ставит перед ним непростую задачу по реализации того, что он называет «самой амбициозной программой по преодолению кризиса стоимости жизни, с которым столкнулся» Нью-Йорк с 1940-х годов. Она включает введение налога для самых богатых жителей города и финансово благополучных корпораций, бесплатный проезд на автобусах, заморозку цен на аренду жилья, бесплатное дошкольное образование для всех детей до пяти лет, создание государственных продуктовых магазинов с низкими ценами, строительство тысяч домов с дешевыми квартирами и повышение минимальной заработной платы к 2030 году почти в два раза, до 30 долларов в час.