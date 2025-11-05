В Казани стартовал конкурс на пост главы Комитета по делам молодежи

В столице Татарстана объявлен открытый конкурс на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи. Инициатива исходит от главы города Ильсура Метшина. Инициатива исходит от главы города Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба мэрии.
Прием заявок продлится до 12 ноября 2025 года. Кандидатам необходимо заполнить анкету и подготовить презентацию, отражающую видение развития молодежной политики в Казани. Представители комитета подчеркивают, что будущий руководитель станет «голосом молодых казанцев» и «драйвером перемен и новых проектов».
Глава комитета отвечает за взаимодействие со студенческой молодежью, общественными организациями и движениями. Основные направления его работы включают патриотическое воспитание и развитие волонтерского движения.
Для участия в конкурсе претендент должен иметь высшее образование, стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее одного года, а также соответствовать требованиям законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции.
После оценки потенциала участников пройдут встречи и собеседования. В финале кандидаты представят свои стратегии развития молодежной политики перед экспертным советом, который определит победителя.
Напомним, Азат Абзалов назначен замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам. Ранее он возглавлял управление культуры города.