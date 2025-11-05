ЕС работает над созданием «военного Шенгена», сообщили СМИ

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать «военный Шенген», в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении личного состава, боеприпасов, техники. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.