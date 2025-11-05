ЕС работает над созданием «военного Шенгена», сообщили СМИ

«Европейская комиссия представит 19 ноября документ о военной мобильности ЕС, то есть об эффективном перемещении больших объемов техники, личного состава, средств военного снабжения в странах ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновники в Еврокомиссии охотно говорят о «военном Шенгене», ссылаясь на отмену пограничного контроля при передвижении людей.
Речь идет о создании «зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью наземных коридоров, аэропортов и морских портов» для того, чтобы «обеспечить бесперебойную транспортировку войск и военной техники на случай войны или серьезного кризиса».
По данным RMF FM, европейские чиновники обеспокоены тем, что в настоящее время европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения танков, солдат и военного снабжения.
«В случае транспортировки танков с запада на восточный фланг — эти танки могут застрять в туннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат проезда этих машин», — говорится в сообщении.
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать «военный Шенген», в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении личного состава, боеприпасов, техники. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно «подготовить театр» потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.