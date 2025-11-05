Тюльпан, добмра и «Слова» Абая: Токаев утвердил национальные символы Казахстана

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан».
Идею о формировании такого единого концептуального документа президенту предложили на IV заседании Национального курултая, сообщили в Акорде. По мнению экспертов и общественных деятелей, он должен упорядочить всю работу в сфере внутренней политики.
«Основные принципы, ценности и направления внутренней политики» разработала администрация президента на основе посланий и выступлений президента, а также Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года.
Документ предназначен для госорганов, его главной целью является координация и систематизация работы в сфере внутренней политики.
В документе сформулированы принципы внутриполитической работы:
- «Закон и Порядок»,
- «Слышащее государство»,
- «Разные мнения — единая нация»,
- «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство»,
- «Адал азамат»,
- «Таза Казахстан».
Кроме того, в документе приводится список общенациональных ценностей, которые озвучивали на заседаниях Национального курултая, а также перечисляют национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики.
Приоритетными направлениями внутренней политики в документе обозначены.
- общественный диалог,
- политика в сфере межэтнических отношений,
- политика в сфере религии,
- культурно-гуманитарная,
- семейная,
- молодежная,
- информационная политика.
Теперь официально: национальные символы.
Национальные символы, говорится в документе, выстраивают ассоциативный образ страны, способствуют укреплению общенациональной идентичности и сохранению историко-культурного наследия.
В этих целях определяется следующий список общенациональных символов:
- национальный девиз — «Алга, Казахстан!» (Вперед, Казахстан!);
- национальные цвета — небесно-бирюзовый, золотистый;
- национальный символ-книга — «Слова назидания» Абая;
- национальный символ единства — шанырак;
- национальный символ — музыкальный инструмент — домбыра;
- национальный символ-растение — тюльпан (кызгалдак);
- национальный знак отечественного производства — «Казахстанда жасалган», Made in Kazakhstan;
- национальный хэштег — #Qazaqstan, #Kazakhstan.