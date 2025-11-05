Ричмонд
Тюльпан, добмра и «Слова» Абая: Токаев утвердил национальные символы Казахстана

Президенту предлагали разработать единый документ на Национальном курултае.

Источник: Акорда

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан».

Идею о формировании такого единого концептуального документа президенту предложили на IV заседании Национального курултая, сообщили в Акорде. По мнению экспертов и общественных деятелей, он должен упорядочить всю работу в сфере внутренней политики.

«Основные принципы, ценности и направления внутренней политики» разработала администрация президента на основе посланий и выступлений президента, а также Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года.

Документ предназначен для госорганов, его главной целью является координация и систематизация работы в сфере внутренней политики.

В документе сформулированы принципы внутриполитической работы:

  • «Закон и Порядок»,
  • «Слышащее государство»,
  • «Разные мнения — единая нация»,
  • «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство»,
  • «Адал азамат»,
  • «Таза Казахстан».

Кроме того, в документе приводится список общенациональных ценностей, которые озвучивали на заседаниях Национального курултая, а также перечисляют национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики.

Приоритетными направлениями внутренней политики в документе обозначены.

  • общественный диалог,
  • политика в сфере межэтнических отношений,
  • политика в сфере религии,
  • культурно-гуманитарная,
  • семейная,
  • молодежная,
  • информационная политика.

Теперь официально: национальные символы.

Национальные символы, говорится в документе, выстраивают ассоциативный образ страны, способствуют укреплению общенациональной идентичности и сохранению историко-культурного наследия.

В этих целях определяется следующий список общенациональных символов:

  • национальный девиз — «Алга, Казахстан!» (Вперед, Казахстан!);
  • национальные цвета — небесно-бирюзовый, золотистый;
  • национальный символ-книга — «Слова назидания» Абая;
  • национальный символ единства — шанырак;
  • национальный символ — музыкальный инструмент — домбыра;
  • национальный символ-растение — тюльпан (кызгалдак);
  • национальный знак отечественного производства — «Казахстанда жасалган», Made in Kazakhstan;
  • национальный хэштег — #Qazaqstan, #Kazakhstan.