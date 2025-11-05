Шойгу и Вольфович подписали план сотрудничества на 2026−2027 годы

Уточняется, что документ был подписан в ходе двусторонней встречи Шойгу и Вольфовича, состоявшейся в рамках заседания встречи секретарей совбезов СНГ в Москве.
Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что находится с белорусским коллегой в постоянном контакте.
Вольфович, в свою очередь, подчеркнул важность подписанных ранее Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и Концепции безопасности СГ. Последующая работа, добавил он, будет посвящена детализации этих соглашений.
Отметив, что план сотрудничества на 2024−2025 годы выполнен и все задачи решены, госсекретарь белорусского совбеза сделал акцент на том, что Минск и Москва являются стратегическими партнерами и Беларусь полностью поддерживает политику РФ. Не только в Европе, но и на мировой арене в целом, подчеркнул Вольфович.
Тринадцатое по счету заседание встречи секретарей советов безопасности стран СНГ состоялось в Москве, в Национальном центре «Россия». Участники мероприятия обсудили существующие угрозы для Содружества, меры реагирования, а также противодействие давлению стран Запада.