Шойгу и Вольфович подписали план сотрудничества на 2026−2027 годы

Отметив, что план сотрудничества на 2024−2025 годы выполнен и все задачи решены, госсекретарь белорусского совбеза сделал акцент на том, что Минск и Москва являются стратегическими партнерами и Беларусь полностью поддерживает политику РФ. Не только в Европе, но и на мировой арене в целом, подчеркнул Вольфович.