Правительство Молдавии одобрило закрытие Русского дома в Кишиневе

Две страны в 1998 году подписали соглашение с целью популяризации истории, культуры, информирования общественности о развитии политических, экономических, научных и образовательных процессов. Однако в условиях «нынешней геополитической ситуации и высокого риска дезинформации» Министерство культуры Молдавии предложило денонсировать договор, передавал Newsmaker. В проекте ведомства отмечалось, что в России нет молдавского культурного центра, «соответственно, нет справедливого механизма продвижения информации о Молдове».