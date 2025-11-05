Россия и Шри-Ланка начали военные учения

До этого государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги белорусско-российских учений «Запад-2025» опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.