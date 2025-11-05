СМИ: Мексика отвергла планы Трампа о проведении операции против наркокартелей на ее территории

Однако в понедельник появились сообщения о том, что администрация Трампа начала подготовку военнослужащих и офицеров разведки для потенциальной операции на территории Мексики: эти войска будут действовать под руководством разведывательного сообщества США, известного как Title 50 status, и наносить основные удары по нарколабораториям и главарям картелей с помощью беспилотников с территории Мексики. Если миссия будет одобрена, ее действия не будут преданы огласке, уточняет The Latin Times.