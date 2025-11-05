СМИ: Мексика отвергла планы Трампа о проведении операции против наркокартелей на ее территории

«Этого не произойдет. У нас (с США) есть взаимопонимание по вопросам безопасности, которого мы добивались много месяцев», — заявила Шейнбаум во вторник, комментируя сообщение о том, что администрация президента Дональда Трампа планирует наземные операции против мексиканских наркокартелей.
Как пишет TRT World, ранее Трамп обвинил Мексику в том, что она делает недостаточно для прекращения потока наркотиков в Соединенные Штаты. В апреле он объявил ряд мексиканских картелей «террористическими организациями» и предложил Шейнбаум американские войска и материально-техническую поддержку. Но она отвергла это предложение, заявив, что Мексика является «свободной, независимой и суверенной страной», отмечает издание The Latin Times.
Во время сентябрьской встречи с Шейнбаум госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил ее усилия по борьбе с наркотиками и пообещал, что США будут уважать суверенитет Мексики.
Однако в понедельник появились сообщения о том, что администрация Трампа начала подготовку военнослужащих и офицеров разведки для потенциальной операции на территории Мексики: эти войска будут действовать под руководством разведывательного сообщества США, известного как Title 50 status, и наносить основные удары по нарколабораториям и главарям картелей с помощью беспилотников с территории Мексики. Если миссия будет одобрена, ее действия не будут преданы огласке, уточняет The Latin Times.
В результате ударов США по предполагаемым перевозчикам наркотиков в Тихом океане и Карибском бассейне за последние недели были убиты как минимум 65 человек. Хотя до сих пор, как напоминает TRT, большинство ударов наносилось по венесуэльским судам, на прошлой неделе США атаковали четыре лодки вблизи территориальных вод Мексики, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек.
Но, как подчеркивает The Latin Times, ни официальные лица Мексики, ни главы местных наркокартелей не обеспокоены угрозами США. При этом чиновники ссылаются на «крепкое и успешное сотрудничество» между двумя странами, а члены наркокартелей — на наличие не только морских, но и наземных и воздушных маршрутов доставки наркотиков в США.