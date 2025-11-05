И. Метшин: «Это была наша давняя задача — дойти с ремонтом дорог до поселков»

В Казани завершается масштабная программа обновления поселковых дорог. В этом году отремонтирован 91 участок общей протяженностью 43 километра. На эти цели направлено более 2 млрд рублей. В числе ключевых объектов — улица Салиха Батыева в поселке Восточный Приволжского района, где впервые появились новый асфальт, тротуар и освещение. Благодаря отремонтированной транспортной артерии разгружен один из перекрестков. Проведенную работу оценил глава города Ильсур Метшин.
«Это была наша давняя задача — дойти с ремонтом именно до поселков. И в этом году из всего общего объема работ 91 участок — это поселковые дороги. Вы сами прекрасно видели, в каком состоянии они находились раньше. К сожалению, не везде есть возможность сразу сделать и тротуар, и освещение — это зависит от параметров улицы, от створа дороги. Но там, где это возможно, мы обязательно это делаем. Эта программа действительно очень важная. И я хочу отдельно сказать спасибо раису Татарстана за поддержку. Теперь жители могут безопасно проехать и пройти, а дети смогут добираться до спортивных и социальных учреждений, не подвергая себя лишним рискам», — подчеркивает глава города Ильсур Метшин.
Дорога по улице Салиха Батыева в поселке Восточный долгое время оставалась проблемной: ранее здесь была грунтовая дорога, которая после дождей превращалась в непролазное месиво. Ее неоднократно засыпали асфальтовой крошкой, но это лишь временно улучшало ситуацию, в межсезонье ее снова размывало.
В этом году ситуация кардинально изменилась. Работы на участке площадью 6,2 тыс. кв. м и протяженностью 836 м выполнило ООО «Автодорстрой». Строители вышли на объект в конце апреля, а уже к началу июля работы были полностью завершены.
Ремонт на улице Салиха Батыева не ограничился лишь заменой дорожного полотна. Впервые здесь появились тротуар и уличное освещение, что значительно повысило безопасность пешеходов. Теперь жители могут комфортно добираться до остановок и объектов инфраструктуры.
Для дополнительного повышения безопасности ТОС «Восточный» выиграла грант. На полученные средства активисты планируют установить дорожные знаки, ограничивающие остановку, и искусственные неровности — так называемые «лежачие полицейские». Это особенно важно, учитывая, что по этой дороге проходит активный поток машин.
Сегодня дорога в поселке Восточный выполняет не только локальную, но и важную транзитную функцию: она разгружает крупный перекресток улиц Кул Гали и Габишева для жителей близлежащих поселков Салмачи и Куюки.
Напомним, в этом году Казань на развитие и ремонт дорожной сети предусмотрено более 21,5 млрд рублей. Из общей суммы 1,76 млрд рублей выделено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — на капитальный ремонт дорог и мостов, 6 млрд рублей направлены на обновление изношенных дорожных слоев, 4,27 млрд рублей — направлена на реализацию программы «Наш двор», 1 млрд — на приведение в порядок внутриквартальных проездов. Еще 6,4 млрд рублей предусмотрено на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, обустройство сетей ливневой канализации и наружного освещения, нанесение дорожной разметки, а также ремонт подъездных дорог к садовым товариществам и земельным участкам многодетных семей. Часть финансирования — 2 млрд направлена на модернизацию дорог в жилых массивах.
Всего в 2025 году запланирован ремонт 250 участков дорог по всему городу. Особое внимание уделено именно поселкам, где дорожная инфраструктура часто находилась в неудовлетворительном состоянии. Для поддержки жителей и обеспечения удобных подъездов к социальным объектам в 40 поселках Казани проводится ремонт 91 участка дорог общей протяженностью 43 км и площадью 278,7 тыс. кв. м. На сегодняшний день выполнение программы составляет 99%.
Близится к завершению программа ремонта поселковых улиц. На данный момент работы полностью завершены на 88 участках из 91, а общий уровень выполнения достигает 99%.