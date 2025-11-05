И. Метшин: «Это была наша давняя задача — дойти с ремонтом дорог до поселков»

«Это была наша давняя задача — дойти с ремонтом именно до поселков. И в этом году из всего общего объема работ 91 участок — это поселковые дороги. Вы сами прекрасно видели, в каком состоянии они находились раньше. К сожалению, не везде есть возможность сразу сделать и тротуар, и освещение — это зависит от параметров улицы, от створа дороги. Но там, где это возможно, мы обязательно это делаем. Эта программа действительно очень важная. И я хочу отдельно сказать спасибо раису Татарстана за поддержку. Теперь жители могут безопасно проехать и пройти, а дети смогут добираться до спортивных и социальных учреждений, не подвергая себя лишним рискам», — подчеркивает глава города Ильсур Метшин.