Глава Ростова назначил трех новых заместителей

Должность одного из первых заместителей главы администрации занял Тарас Дядьков. Он будет курировать управление по делам ГО и ЧС, отдел по работе с правоохранительными органами и вопросам общественного порядка, комитет по охране окружающей среды, комитет по межнациональным вопросам, религии и казачества, управление по вопросам муниципальной службы и кадров.